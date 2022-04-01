خلص استطلاع للرأي إلى أن الثقة في قطاع الصناعة في كوريا الجنوبية تراجع لأدنى مستوى منذ 22 شهرا خلال آذار/مارس الجاري في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة أوكرانيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة قال إن مؤشر الثقة في قطاع الصناعة بلغ 87 الشهر الجاري، مقارنة بـ 96 خلال شباط/فبراير الماضي.

ويعد هذه أدنى مستوى للمؤشر منذ آيار/مايو 2020، عندما سجل المؤشر .75 ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 100 تعني التفاؤل بشأن قطاع الصناعة. ويشار إلى أن الاستطلاع شمل 180 خبيرا في عدة قطاعات صناعية كبرى.