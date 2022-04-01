أبدى ركاب مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر" رضاهم بوجه عام عن المطار الذي أتم أول أعوام تشغيله، وذلك وفقا لاستطلاع تم إجراؤه بتكليف من الشركة المشغلة للمطار.

وأعلنت الشركة المشغلة للمطار، أن ركاب المطار أعطوه الدرجة المدرسية 3ر2 (تعادل تقدير جيد جدا منخفض).

وأعطى المشاركون في الاستطلاع (13 ألف و500 شخص) تقييمات جيدة للمطار على نحو خاص للنظافة وخدمة الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN والود أثناء إجراءات التفتيش الأمني.

وفي المقابل، أعطى المشاركون في الاستطلاع أدنى تقييم لتوافر المطاعم ومقابس الكهرباء حيث منحوا المطار في هذه الجوانب الدرجة المدرسية 7ر2 (تعادل تقدير جيد).

وبذلك تكون درجة رضا الركاب عن مطار "بي إي آر" الجديد أكبر منها عن مطار تيجل القديم الذي حصل في آخر عام تشغيلي على درجة 4ر3 (مقبول).

غير أن الاستثمارات في المطار القديم كانت اقتصرت على الضروريات فقط في الفترة الأخيرة، بينما هناك أكثر من 6 مليار يورو تم استثمارها في المطار الجديد الذي تم تشغيله في خضم أزمة كورونا، ولذلك فإنه نادرا ما شهد الركاب هناك أيام ازدحامات كبيرة.

يذكر أن المساحة التي يوفرها المطار الجديد "بي إي آر" تعادل أربعة أمثال مساحة المطار القديم، ومع ذلك فقد وصل إجمالي عدد ركاب المطار الجديد في العام الماضي إلى نحو 10 مليون شخص مقابل 24 مليون شخص كانوا سافروا عبر مطار تيجل القديم في .2019

ولم يتضمن التقييم إمكانيات الوصول إلى المطار الجديد.

وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف ركاب مطار "بي إي آر" قد وصلوا إليه على متن حافلات أو قطارات واستغرقت رحلة الوصول أكثر من ساعة لثلث الركاب.

ويجري التخطيط لزيادة نسبة المواصلات العامة المستخدمة في الوصول إلى المطار الجديد. وتسعى الشركة المشغلة إلى وصول نسبة الأشخاص القادمين إلى المطار عبر الحافلات والقطارات إلى 70% على المدى الطويل.

يذكر أن مسألة المقابس الكهربائية مثار انتقاد متكرر للمطار.

وترجع المشكلة إلى أن الهواتف الذكية لم تكن قد ظهرت بعد وقت التخطيط للمطار، ويرفض القائمون على تشغيل المطار حتى الآن شق الأرضية الحجرية الطبيعية في المطار من أجل وضع وصلات إضافية للمقابس، وبدلا من ذلك وضعوا محطات شحن "يو إس بي" للهواتف النقالة عند البوابات وقبالة منطقة التفتيش الأمني. كما أن هناك مقابس موجودة في المقاعد الموجودة في الجناحين الجنابيين الشرقي والغربي وفي صالة .2

وفيما يتعلق بالمطاعم، اضطر الكثير من أصحاب المطاعم بسبب جائحة كورونا إلى الإغلاق لفترة زمنية طويلة أو السماح فقط بفتح منفذ لأخذ الطعام "تيك أواي".

وقال متحدث باسم المطار إن بعض المطاعم لم تفتح لهذا السبب مع بداية تشغيل المطار ولم تنتقل إلى المطار إلا في هذا العام. ومن المتوقع أن تفتح كل المطاعم في هذا العام.