أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النرويجي تراجع مبيعات التجزئة النرويجية خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1ر1% على أساس شهري في شباط/فبراير الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر0% في كانون الثاني/يناير الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 5ر1%.

كانت المبيعات قد تراجعت بنسبة 0ر3% في كانن الأول/ديسمبر الماضي.

وتراجعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات ومحطات التزود بالوقود بنسبة 3ر1 % على أساس شهر خلال شباط/فبراير الماضي، بعد زيادة بنسبة 4ر0% خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

وقد تراجعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي في شباط/فبراير الماضي بنسبة 9ر2%، بعد تراجعها بنسبة 6ر1% في كانون الثاني/يناير الماضي.