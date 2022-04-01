قال الفنان المصري رامي وحيد إن شخصية "علي فهمي" التي قدمها خلال أحداث "مسلسل المماليك" تعد نقلة مهمة في مشواره الفني.

وأضاف وحيد- عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك": "شخصية علي فهمي التي قدمتها في المماليك اعتبرها نقلة حقيقية ومهمة في مشواري، ولذلك أتقدم بالشكر لكل من ساهم في خروج هذه الشخصية والمسلسل بهذا الشكل.. منذ ترشيحي لهذا الدور الذي اعتبره من الأدوار الصعبة والجديدة بالنسبة لي، وجدت ثقة كبيرة من قبل المخرج حازم فودة، كما أن المؤلف هشام هلال يعد واحدا من أهم العناصر التي جذبتني للمشاركة في المسلسل".

"المماليك" ينتمني لنوعية المسلسلات الــ60 حلقة، لكن بشكل مختلف عن نوعية المسلسلات التي تم عرضها سابقا.. بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ودوللي شاهين، ومحمد لطفي، وفيدرا، ومحمد سليمان، ورامي وحيد، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، ورامي غيط، وعمر حسن يوسف، وتأليف هشام هلال، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، والمشرف على الإنتاج أحمد ذكر، ومنتج فني سيد ذكر، وإخراج حازم فودة.