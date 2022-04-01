أعلنت منصة واتساب، عملاق تطبيقات المراسلات الفورية، عن مزايا جديدة مهمة تتعلق بإرسال الرسائل الصوتية عبر التطبيق.

وقالت المنصة - في بيان "طريقتك المفضلة للدردشة أصبحت أفضل. باستخدام الرسائل الصوتية"، موضحة أنه يمكن حاليًا التوقف مؤقتًا أثناء التسجيل.

أما الميزة الثانية التي أعلنت عنها واتساب، تتمثل في الاستماع إلى الرسائل المستقبلة وذلك أثناء الرد على الدردشات الأخرى.

وتتمثل الميزة الثالثة في الاستماع إلى رسالة صوتية خارج الدردشة حتى يتمكن المستخدم من القيام بمهام متعددة أو قراءة الرسائل الأخرى والرد عليها.