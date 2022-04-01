ترأس نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري بعد ظهر أمس وفد الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في أفغانستان برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة قطر والمملكة المتحدة.



وألقى السفير الظفيري كلمة أوضح فيها الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب الأفغاني وما قدمته الكويت لدعم الوضع الإنساني في أفغانستان ولتخفيف معاناته والجهود التي قامت بها لتسهيل عبور المواطنين الأفغان والجنسيات الأخرى من الدول الصديقة، مؤكدا استمرار دعم الكويت للجهود الدولية في هذا الشأن.



وبناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد واستكمالا للجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت أعلن عن تقديم الكويت تبرعا بقيمة 10 ملايين دولار أميركي كمساهمة كويتية رسمية وشعبية، على أن يتم تخصيصها للوكالات الدولية العاملة في أفغانستان، مثنيا على جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة قطر والمملكة المتحدة في رئاسة أعمال هذا الاجتماع.



وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بالوكالة المستشار عبدالعزيز الجارالله.