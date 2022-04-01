الميع: اختراعي عبارة عن مادة كيميائية تكشف التلوث الإشعاعي بالمستشفيات والمختبرات الطبية

طلبة: مشاركاتنا مفيدة على مختلف الأصعدة ونتمنى دائماً رفع اسم الكويت عالياً بالمحافل الدولية

ندى أبونصر

أكد مدير إدارة الموهبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالتكليف رياض الشرف، ان المركز جاهز تماما لتقديم الدعم للطلبة الموهوبين الحاصلين على إنجازات بمشاركات خارج الكويت، وتحديدا في مجال العلوم والرياضيات نظرا لندرتها وأهميتها في المجتمع، إضافة إلى تحقيق الرؤية المستقبلية في بناء جيل من العلماء قادر على الوصول لنجاحات تنفع البلاد والبشرية.

وأضاف الشرف خلال حفل تكريم المخترعة الكويتية نهى الميع، وعدد من الطلبة الموهوبين بحضور مدير عام المركز بالتكليف د.صالح العقيلي، إن التكريم شمل ثلة من طلبة الفصول التابعين للمركز الذين كانوا ضمن الوفد المشارك في المؤتمر العلمي الآسيوي في دبي خلال فبراير الماضي، وعددهم 6 حصلوا جميعا على جوائز ذهبية، وتم اختيار اثنين منهم للمشاركة في المؤتمر العالمي، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي من ضمن أنشطة المركز وحرصه على مشاركة الطلبة بالمحافل الدولية.

وبين أن المركز يعمل على تهيئة الطلبة للمشاركات بهدف حصد المراكز الأولى، ورفع اسم الكويت عاليا، مشيرا إلى أن الدعم المقدم للطلبة يكون بعد اكتشافهم من خلال اختبارات عالمية معينة، إذ يقوم بمتابعة تعليمهم وإعطائهم مناهج إثرائية إضافية على مناهج وزارة التربية بقصد تعزيز قدراتهم في العلوم والرياضيات، وتقديم الدورات التدريبية لتمكينهم من التأهل للمسابقات.

بدورها، قالت المخترعة الكويتية نهى الميع إن فكرة اختراعها بدأت من مجال عملها، وتحديدا عام 2017، حيث قامت بتقديمه كبحث لمركز التقدم العلمي، وبعد التحكيم تمت الموافقة لتبدأ بذلك فترة الدراسة، مشيرة إلى أنه خلال 9 أشهر تم إثبات النتائج وصولا إلى تركيبة المادة، وهي عبارة عن مادة كيميائية تكشف عن التلوث الإشعاعي في المستشفيات والمختبرات الطبية، إضافة لإمكانية استخدامها في المصانع.

وذكرت الميع أن الاختراع يتمثل في مادة كيميائية تقوم بتغيير لون المادة النووية في حال أصبح هناك أكثر من نقطة تتعلق بالتلوث الإشعاعي، بحيث تكون دقيقة جدا، وبالتالي تكون هذه الطريقة أسهل للتأكد من وجود التلوث، لافتة إلى أن مركز صباح الأحمد يعتبر الجهة الأولى التي احتضنت المشروع، إذ قدم الدعم المالي الذي من خلاله تم شراء المواد المستخدمة في الاختراع، إضافة للمتابعة والمناقشة المستمرة.

وعلى هامش حفل التقت «الأنباء» عددا من الطلبة الدارسين في المركز، حيث قالت الطالبة حوراء ميرزا من ثانوية الروضة بنات والمشاركة في الملتقى العلمي الآسيوي السادس في الامارات والحاصلة على مقعد بمؤتمر الشباب «مستقبلنا في الفضاء» من وكالة «ناسا» وميدالية ذهبية ان تجربتها جديدة من نوعها مع اختلاف ثقافات الوفود المشاركين ومشروعها بعنوان «انترنت الاشياء»، مشيرة الى أن مشاركتها كانت مقسمة الى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي والعلوم والنقل وإنترنت الأشياء، وكانت فريدة وحصلت على شهادة سفير «YCC» في مؤتمرات الشباب.

وأضافت ميرزا: كانت تجربة جميلة ومفيدة على المستوى الفردي والمجتمعي وأطمح لأن تتكرر في اكثر من مكان، ونتمنى دائما رفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل الدولية.

من جانبها، ذكرت الطالبة مريم الكندري من الصف الثامن أن مشاركتها في المشروع العلمي «كرسي الاصرار والعزيمة» يهدف الى مساعدة الناس في الاعتماد على النفس، وخاصة فئة المكفوفين والصم والبكم وغير القادرين على المشي، لافتة الى أنها حصلت على الميدالية الذهبية وهذه أول مشاركة لها، وتطمح لمشاركات ومشاريع أخرى.

من ناحيته، بين الطالب سليمان الشميمري احد المشاركين في الملتقى الآسيوي السادس ومؤتمر «مستقبلنا في الفضاء» ان مشروعه عبارة عن جهاز حماية الركاب من الاختناق ويهدف لحماية الركاب والحيوانات من الاختناق في السيارة وهذه مشكلة انتشرت وزادت كثيرا من حالات الوفاة.

في السياق ذاته، قال الطالب عبدالله مشعل من أكاديمية الموهبة انه شارك في أولمبياد الفيزياء الخليجي وحصل على الميدالية البرونزية، مضيفا: على الرغم من ضيق الوقت كان هناك اهتمام كبير من المدرسين عبر التواصل مع الطلبة، مشيرا إلى أن المشاركة كانت في السعودية.