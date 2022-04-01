تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف، أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الوطن الغالي بالخير واليمن والبركات ويفيء عليه من فيض آلائه وجزيل نعمه، وأن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية.

هذا، وقد بعث سمو ولي العهد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري وتصون مكانته المرموقة لدى المجتمع الدولي، وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.