يستعد مسجد «آيا صوفيا» الكبير في إسطنبول لاستقبال الوافدين إلى صلاة التراويح للمرة الأولى منذ 88 عاما، وبعد سنتين من التأجيل بسبب وباء كورونا.

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها سيستقبل مسجد آيا صوفيا الكبير أول صلاة تراويح سوف تقام مساء اليوم الجمعة الأول من أبريل، كما ستقام صلاة التراويح بطريقة «أندرون» في 34 مسجدا إضافة إلى آيا صوفيا الكبير أيام الجمعة والسبت والأحد بطريقة «أندرون»، التي كانت موجودة في تقاليد القصور العثمانية قديما، بينما تقام هذه الصلاة بالطريقة التقليدية بقية أيام الأسبوع.

وصلاة التراويح بطريقة «أندرون» ظهرت في العصر العثماني وكانت تصلى في قصور السلاطين العثمانية ثم انتقلت من القصور العثمانية إلى المساجد، وكانت تقام في أيام ومناسبات خاصة في شهر رمضان المبارك، وقد استمرت الصلاة بهذه الطريقة حتى يومنا هذا.

وتتميز الصلاة بطريقة «أندرون» بأنها تتم خلالها قراءة القرآن الكريم في أول 3 ركعات من صلاة التراويح على لحن مقام أصفهان ثم ينتقل الإمام في قراءته بالركعة الرابعة إلى لحن مقام الصبا، فيما يقوم المؤذنون بقراءة أناشيد وصلوات على النبي في مقام الصبا.

يستمر الإمام في التنقل بين المقامات كل أربع ركعات وفقا للمقام الذي ينشد به كبير المؤذنين الأدعية والصلوات على النبي.