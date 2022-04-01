أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الشهيد ويدعى أحمد الأطرش (29 عاما) أصيب برصاصة من النوع الحي في الرأس وبعد وقت قصير من وصوله المستشفى توفي متأثرا بإصابته.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية في (الخليل) أن الأطرش أسير محرر أمضى ثماني سنوات في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل نحو عام ونصف العام.

وأصيب الأطرش خلال مواجهات وقعت في وسط مدينة (الخليل) بين عشرات الشباب الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي عزز من وجوده عند نقاط التماس وفي الشوارع الرئيسية بالضفة الغربية عقب العمليات التي وقعت داخل الأراضي المحتلة.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية في مسيرات سلمية انطلقت للتنديد بالاستيطان وإحياء ليوم الأرض الفلسطيني.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 70 إصابة في مواجهات بلدة (بيتا) وقرية (بيت دجن) بالقرب من مدينة (نابلس) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد مسيرتين تم تنظيمها اليوم تنديدا بالاستيطان.

وأوضحت الجمعية أن الإصابات تضمنت حالتي إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة بقنبلة صوت إلى جانب أخرى بحالات اختناق بالغاز.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في اليد إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز خلال مواجهات وقعت في قرية (بلعين) غرب مدينة (رام الله) بالضفة الغربية بعد مسيرة جرى تنظيمها بمناسبة ذكرى يوم الأرض.

وفي قرية (كفر قدوم) قرب مدينة (قلقيلية) أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفلان في حين أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز خلال المواجهات التي وقعت في القرية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي في بيان إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة السلمية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم رفضا للاستيطان وأطلقت صوب المشاركين الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت بكثافة ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.