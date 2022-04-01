القاهرة - خلود أبو المجد

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مد فترة تلقي طلبات مشاركة العروض المسرحية للدورة الـ 29 حتى يوم 14 أبريل 2022، وذلك لإتاحة فرصة زمنية أكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها.

تنطلق فعاليات الدورة الـ 29 من المهرجان في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وكانت قد أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في وقت سابق، قرارا بتجديد الثقة في الدكتور جمال ياقوت رئيسا لدورة جديدة، كما يتولي الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل منصب مدير المهرجان.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنويا، وهو بمنزلة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الاشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف الى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، في حين يخدم ايضا كبانوراما للانتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع انحاء العالم.

وكانت قد حددت إدارة المهرجان شروطا وإرشادات المشاركة ومنها: تقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليال إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

أما عن جوائز المهرجان فهي: الجائزة الكبرى: وقدرها 500 الف جنيه مصري وتمنح لأحسن عرض، بالإضافة لخمس جوائز في عناصر العرض المختلفة قيمة كل منها 100 ألف جنيه مصري وتمنح في العناصر التي تقررها لجنة التحكيم.