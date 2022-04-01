قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده ستكثف من استخدام الروبل في تعاملات روسيا التجارية، مشيرا إلى أن موسكو خففت من استخدام الدولار منذ سنوات.

وأضاف لافروف: "نسعى إلى زيادة علاقاتنا الاقتصادية مع دول آسيا لتقليل استخدام الدولار".

وتابع وزير الخارجية الروسي أنه من الواضح تماما أن مدفوعات الغاز ستكون بالروبل وسنتجاوز الدولار واليورو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوعز للحكومة والبنك المركزي وشركة غازبروم، في وقت سابق باتخاذ إجراءات لتغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل للدول "غير الصديقة" بحلول 31 مارس الجاري.

وأعلن بوتين مؤخرا أن الدولار أصبح عملة "غير مضمونة"، وأن روسيا لن تستخدم عملات الدول "غير الصديقة" في مدفوعات الغاز، على خلفية العقوبات المفروضة على بلاده بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.

