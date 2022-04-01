قال الرئيس التنفيذي لـCMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، إنه بعد توجيه الرئيس الأميركي جو بايدن، بسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي النفطي، على مدار 6 أشهر، فإنه من الممكن أن نعود إلى السيناريو الذي كان موجودا قبل أزمة "كوفيد-19"، حيث شهدنا نوعا ما انخفاضا في أسعار النفط وصلت إلى مستويات أقل بكثير من مستوياتها السابقة.

وأضاف الشمري في مقابلة مع "العربية" أنه خلال الأشهر الـ6 المقبلة، قد تنجح تلك الاستراتيجية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه بعد انقضاء الـ6 أشهر، من الممكن أن نرجع إلى سيناريوهات أخرى.

وأوضح أن ما دعم الانخفاضات الأخيرة في الأسعار، هو الاتفاق شبه الدبلوماسي في الأزمة الأوكرانية الروسية، لافتا إلى أن ذلك دعم الاستراتيجية التي اتخذتها الولايات المتحدة، كما أن عدم توقع أي اتفاق مع إيران في المدى القريب، دعم أيضا الرئيس الأميركي في اتخاذ قراره.



وتوقع الشمري، أنه مع نهاية العام يمكن أن يكون هناك انخفاض على الطلب العام على النفط، لذلك من الممكن أن يحافظ هذا نوعا ما على الأسعار المنخفضة من الآن وحتى نهاية العام، أو أن ذلك ربما يحد من الارتفاعات.