واصل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعه لأعلى مستوى على الإطلاق في مارس إذ قفز بأكثر من توقعات المحللين، في ظل زيادة التضخم عالميًا بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقًا لبيانات القراءة الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية "يوروستات"، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 7.5% خلال مارس على أساس سنوي، مقابل الزيادة بنسبة 5.9% في فبراير ومقارنة بتوقعات المحللين بأن يرتفع 6.7%.

أما على أساس شهري، فزاد معدل التضخم في منطقة اليورو 2.5%.

فيما سجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني بعض العناصر مثل الغذاء والطاقة مستوى 3% وهو ما يتجاوز مستويات فبراير حينما سجل 2.7%.

وكشفت البيانات عن ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 44.7% في الشهر الماضي، مقابل الزيادة بنسبة 32% في فبراير السابق له.



