تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة كما تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية وسط ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن مارس، ومع متابعة آخر مستجدات التوترات الجيوسياسية.

وتشير توقعات المحللين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 492 ألف وظيفة في مارس وتراجع معدل البطالة إلى 3.7%.

وفشلت المحادثات المشتركة بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع في تحقيق تقدم كبير، وعلى الرغم من التعهدات الروسية بخفض عملياتها العسكرية قرب العاصمة الأوكرانية كييف، يشكك المستثمرون في التزام موسكو بتلك التعهدات.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.98% أو بنحو 19.20 دولار عند 1934.80 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.28% مسجلاً 1932.02 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنحو 1.13% عند 24.85 دولار للأوقية.

فيما صعد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 0.21% مسجلاً 988.32 دولار للأوقية، بينما استقر سعر البلاديوم الفوري مسجلاً 2269.21 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بنحو 0.1% عند 98.423 نقطة.



