قررت اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة "أوبك+" بأثر فوري استبدال تقارير وكالة الطاقة الدولية بواسطة تقارير "وود ماكينزي" و"ريستاد إنرجي" كمصادر ثانوية تستخدم لتقييم إنتاج النفط وتوافق الدول المشاركة، وفقًا لما ذكره مصدر على دراية بالأمر لوكالة "رويترز".

وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ القرار بعد تحليل شامل قدمته الأمانة بناءً على طلب اللجنة الفنية المشتركة، ولكن لم يذكر السبب وراء هذه الخطوة، إلا أن بعض أعضاء التحالف انتقدوا مؤخرًا بيانات وكالة الطاقة الدولية.

يذكر أن اللجنة الفنية المشتركة -التي تقدم المشورة لـ "أوبك+" بشأن أساسيات السوق- اجتمعت الأربعاء، وسوف يعقد الاجتماع الوزاري الكامل للمجموعة في وقت لاحق الخميس.