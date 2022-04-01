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انطلاق مراسم القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات
الجمعة
2022/4/1
المصدر : الأنباء
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- الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في كلمته بمناسبة إجراء القرعة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022: سوف تكون هذه البطولة أول حدث كبير يجمع ويوحد العالم بعد الجائحة التي عانى منها العالم على مدار أكثر من سنتين
- امير قطر: أشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في قطر ، كما وعدنا ، سنقدم نسخة مونديالية استثنائية في وطننا العربي
- امير قطر: كمشجع ورياضي ، أتطلع وإياكم لكي نستمتع جميعاً بهذا الحدث الكبير وأجوائه الخاصة مدركين أن تأثير مثل هذه الأحداث الرياضية لا يقف عند حد المتعة فقط ، بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى تصل بنا إلى التقارب والتعارف بين شعوب العالم
- رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو في افتتاح مراسم قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022 : هذه النسخة من كأس العالم ستكون النسخة الأجمل والأحسن والعالم منقسم ونحن نحتاج لمثل هذه اللحظات لنتوحد مع بعضنا البعض
- انطلاق مراسم القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات
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