د. الخميس: نبذل اقصى جهدنا في سبيل دعم طالبي العلم سواء من داخل الكويت او من خارجها

المشاريع تأتي تحت شعار "#أنا_إنسان" في دعوةٍ لمشاركة أهل العطاء في شهر الخير

العازمي: فعاليات خيرية تعليمية وأنشطة تسويقية هادفة ومتنوعة طوال شهر رمضان

أعلنت جمعية إنسان الخيرية، جمعية نفع عام خيرية كويتية تم إشهارها رسميًا من وزارة الشؤون والعمل الكويتية، عن إطلاق 8 مشاريع خيرية جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتأتي هذه المشاريع بهدف دعم المحتاجين وتعزيز المشاريع الوقفية والعلمية داخل وخارج دولة الكويت.

وفي بيان لها، قالت جميعة إنسان: "إن المشاريع الخيرية التي سيتم اطلاقها خلال شهر رمضان تأتي تحت شعار "#أنا_إنسان" وستشتمل على عدد من الفعاليات المجتمعية والحملات الخيرية والاعمال التطوعية والتسويقية والمجتمعية التي تصب في صالح المجتمع المحلي وتوطيد أواصر الصلة بين عناصره".

وفي إطار حملة "#أنا_إنسان" تخطط الجمعية الى إطلاق مبادرة "نقصة رمضان" وهو برنامج مجتمعي يهدف الى توفير نقصة الإفطار التي تشتمل على وجبة صغيرة لإفطار الصائمين العابرين في الشوارع خلال وقت اذان المغرب، وهو من الأمور التي تعكس روح الشهر الفضيل.

من ناحية أخرى، ستطلق الجمعية حملة توعوية واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الاعلانية والإعلامية وذلك من أجل التذكير بأخلاق الإسلام والممارسات الحميدة خلال شهر رمضان، بهدف نشر التوعية المجتمعية في رسالة رد الجميل للمجتمع الكويتي.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الجمعية من أجل الوقوف الى جانب المجتمع، وكذلك تماشياً مع رؤى الجمعية لدعم العلم وغرس الثقافة والأخلاق الحميدة التي تتماشى مع مجتمعنا وتعرف الاجيال الناشئة بمكارم الاخلاق، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على مجتمعنا بشكل عام.

وبالشراكة مع شركة التنمية والإرشاد للاستشارات والتدريب، باعتبارها القطاع العلمي والذراع التنموي للجمعية، سيتم إطلاق عدد من الدورات التدريبية والمسابقات الدينية والقرآنية مثل "مسابقة غريب القرآن" التي تستهدف التشجيع على حفظ القرآن للأطفال.

وعلى صعيد متصل، تشارك الجمعية في عمل تلفزيوني توعوي "الرسول قدوة" يستهدف ابراز السيرة النبوية بشكل جديد، حيث يشارك في هذا العمل الديني نخبة من علماء الدين الاجلاء على راسهم الشيخ الدكتور عثمان الخميس، وسيذاع البرنامج المكون من 30 حلقة طوال شهر رمضان الكريم في قناة إنسان لليوتيوب طوال الشهر في تمام الساعة 5:30 مساءاً.

كما تطلق الجمعية مشروع "المركز الرمضاني" المشروع الخيري والتوعوي الذي تقيمه في منطقة كبد ويستهدف الجالية البنغالية المسلمة في المنطقة، ويتألف المشروع من خيمة رمضانية للإفطار تسع الى 200 شخص تقريباً، وستقام دورات دينية يومية من خلال خطب مباشرة وعروض مرئية.

وكعادتها، ستقوم فرق جميعة إنسان بالتعاون مع مبرة "كافل" بتوزيع سلات غذائية على المحتاجين في عدد من مناطق الكويت كالصليبية والتيماء، في بادرة منها لإحياء فضائل شهر الكرم والجود، ومن منطلق دورها في الوقوف الى جانب المحتاجين.

وفيما يتعلق بالمشاريع الخيرية، فسيشهد شهر رمضان الكريم إطلاق 8 مشروعات خيرية تشمل مشروع الوقف، وسند، ونبراس وخذ بيدي، ووارفة، وجعلني مباركاً، ومدينة إنسان وجامعة إنسان، وبرج إنسان.

ومن جهته، قال الشيخ د. عثمان بن محمد الخميس رئيس مجلس إدارة جميعة إنسان الخيرية: "نسعى في جمعية إنسان أن نخدم ونرعى ونسمو بالإنسان علماً وخلقاً، ونحرص على دعم العمل الخيري من خلال إطلاق مشاريع ذات اهداف مستدامة، وبما يقرب الإنسان من ربه". وأشار: "هذه جمعيتكم، تسعى إلى رفع مستوى الإنسان في قيمه وعمله وقربة من الله. ومع حلول شهر رمضان الكريم، فلنتقرب سوياً الى الله بعمل الخير، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان، وهو قدوتنا".

وعلى صعيد متصل، قال السيد مبارك العازمي مدير عام جمعية إنسان: "تركز مشاريعنا لهذا العام، على دعم المشروعات المستدامة التي تعين المحتاجين ليس فقط خلال شهر رمضان الكريم بل لأعوام وأجيال مقبلة، ويعد هذا هو لب وأساس رؤيتنا الاستراتيجية في الجمعية والقائمة على دعم العمل الخيري عبر إطلاق مشاريع تنموية تركز على قطاع التعليم وليس الدعم المالي فحسب".

وأوضح العازمي: "تتنوع مشاريعنا بين مشاريع محلية وأخرى خارجية، وهو الأمر الذي ينسجم مع استراتيجيتنا ويعكس تميزنا في مجال العمل الخيري بما يدعم رؤيتنا للريادة ويعكس قيمنا المؤسسية وفق رؤيتنا "نرتقي بالإنسان بالعلم والقيم". وأضاف: "تأتي مشاريعنا التوعوية الأخرى في إطار دورنا لدعم المجتمع وغرس القيم الحميدة كالتعلم والمعرفة وكذلك نبذ الصفات السيئة كالعنف والسلبية والاشاعة، وهو الأمر الذي حرصنا على تقديمه عبر اعمال فنية ستذاع في قناة الكويت خلال شهر رمضان".

وأكد: "نبذل قصارى جهدنا في سبيل دعم المشاريع العلمية ومساعدة طالبي العلم، وخاصة ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف التعلم سواء من داخل الكويت او من خارجها، ونعد بمواصلة مسعانا في سبيل غرس العلم وتخريج جيل جديد من الشباب المثقف والمتعلم بما يسهم في رفعة وطننا".

لمعرفة المزيد حول انشطتنا المجتمعية ومشاريعنا الخيرية، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني insan.org.kw أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لدينا @insankw او من خلال التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء لدينا عبر رقم هاتف ... او مراسلتنا على البريد الالكتروني [email protected]

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من نحن

جمعية نفع عام خيرية كويتية، تم إشهارها رسميًا من وزارة الشؤون والعمل الكويتية.

تأسست جمعية إنسان لتكون عَلَمًا مميزًا ومنارةً بارزة فى العمل الخيري فى بلد الخير وتحمل شعار" سمو الإنسان ورقى الأجيال".

جمعية مستقلة تتعاون من جميع المؤسسات ذات الصلة وكذلك المبادرات والفرق التطوعية.

تتلخص رؤية الجمعية في الارتقاء بالإنسان بالقيم والعلم، حيث تؤمن الجمعية بان العلم هو حجر الأساس لكل نهضة.

تهدف الجمعية الى تمكين الإنسان فى المجالات العلمية وغرس القيم الحضارية من خلال شراكات استراتيجية محلية وعالمية، مستفيدة من قدرات وكفاءات بشرية متخصصة ووسائل تعليم مستدامة عالية الجودة.

تشمل مشاريعنا الخيرية والعلمية عدد من الدول الإقليمية وعلى المستوى العالمي بما يضم اليمن – اوغندا – فلسطين – تركيا – البوسنه – قرغيزستان – الفلبين – الكويت.

بنهاية عام 2021، تمكنت الجمعية من الوصول الى 2.6 مليون مستفيد حول العالم، وأطلقت 922 دراسة ودورة تدريبية، بعدد ساعات اجمالية بلغ 4280، كما قامت بنشر 6000 لمطبوعة، وساهمت في تأسيس541 مشروع، وبلغ عدد المستفيدين من الانشاءات 2.4 شخص ومن الاغاثات 2.2 مليون شخص.