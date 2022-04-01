قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التهنئة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وعموم المسلمين في العالم.

وقال خادم الحرمين في كلمة بهذه المناسبة المباركة أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: إن هذا الشهر العظيم موسم للخيرات والطاعات، وهو فرصة سانحة لتصفية النفوس ونبذ الخلافات. أسأل الله الكريم ان يعيننا جميعا على استثمار نفحات رمضان إنه سميع مجيب.

وأضاف الملك سلمان: «إن من فضل الله علينا ان جاءنا رمضان بالفرج بعد الشدة، بانحسار جائحة كورونا، ونحمد الله تعالى على ما حققناه من نجاح كبير في محاصرة الجائحة ومقاومة آثارها، بفضل الله ثم بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة».

وتابع: «إننا نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار. ويسرنا ان المملكة أعادت ولله الحمد السماح باستخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة».