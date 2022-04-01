بيروت - عمر حبنجر

بدا كلام رئيس الجمهورية ميشال عون امام الهيئة الجديدة للرابطة المارونية الخميس الفائت، بمنزلة رد على المتداول من طروحات، حول الانتخابات الرئاسية المبكرة، على غرار ما ألمح اليه البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومراجع سياسية أخرى، عندما قال: لن أترك موقعي الا ويكون كشف كل فاسد، مع التأكيد على دعم المبادرات الانقاذية غير المشروطة.

واستنتجت المصادر المتابعة من هذا القول انه ربما يعتزم الرئيس عون، عدم ترك كرسي الرئاسة قبل تأمين وصول الشخص المناسب، لاستمرارية عهده من بعده، علما انه ليس في الواجهة، من هو اكثر اخلاصا والتزاما من وريثه السياسي، صهره النائب جبران باسيل.

وطبيعي ان يكون متعذرا على الرئيس عون، انجاز ما يتمناه الآن، وهو ما لم يفعله طوال السنوات الخمس الفائتة من ولايته الرئاسية.

قرأت المصادر في حملة التعارضات الظاهرة، بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حول الكابيتال كونترول والتعيينات والتشكيلات، محاولات لتعطيل او تأجيل الانتخابات النيابية، تمهيدا لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، لتتكرر سابقة 1989 عندما رفض رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون مغادرة القصر الجمهوري، مصرا على انتخابه كرئيس للجمهورية، ما اضطر النظام السوري، متعهد تنفيذ اتفاق الطائف في ذلك الوقت، الى إخراجه منه بعملية عسكرية، أوقعت قتلى وجرحى وأسرى من الحرس الجمهوري والجيش.

انتخابيا، يمكن اعتبار البارز امس، الرسالة الرمضانية لمفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي دعا اللبنانيين الى عدم التردد في الاقبال على صناديق الاقتراع، متجاوزا النأي بالنفس، الذي التزم به رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتياره السياسي.

ولفت تصريح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، دحض فيه الشعار الانتخابي لحزب الله.. باقون ونحمي ونبني، وقال: أولا لم يطلب منكم احد حمايته، وثانيا «نبني» فماذا انتج ما بنيتموه من أكثرية نيابية ووزارية وصولا الى رئاسة الجمهورية؟ وخلص جعجع الى القول: من ينتخب حزب الله يعني انه انتخب التيار..."

ولوحظ ان القوات كانت الطرف السياسي الوحيد الذي حجز لوحات إعلانية انتخابية ضخمة على امتداد الطرق اللبنانية.

وواجه التيار الحر، صدودا مربكا من حلفائه عدا حزب الله، حيث رفض حليفاه الدرزيان طلال أرسلان ووئام وهاب، احترام خياراته في دائرة الشوف وبعبدا على صعيد الانضمام الى اللوائح، رافضين اعتماد مرشحيه الدرزيين في بيروت وبعبدا، إضافة الى امتناع العديد عن المرشحين الانضمام على لائحة التيار.

بدوره، وزير العدل السابق اشرف ريفي اطلق ماكينته الانتخابية في طرابلس امس، وسيعلن لائحته مطلع الأسبوع المقبل. وقال في كلمة بالمناسبة: لم نتخيل ان يحكم لبنان من عصابة او مافيا، ونترشح اليوم حاملين شعار المواجهة لرفع قبضة فئوية عن البلد، واعتبر ان من يقاطع الانتخابات يسلم مصيره ومصير البلد لمن دمر البلد وجوع الناس ومن يدعو الى المقاطعة يخدم ايران وادواتها حوثيي لبنان الذين يريدون استبدادنا.

وعلى صعيد اللوائح كان الأبرز اعلان الوزير السابق خالد قباني لائحته عن دائرة بيروت الثانية في حضور رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وشخصيات سياسية وعائلية بيروتية إضافة الى المرشحين.

في هذه الاثناء تابعت بعثة صندوق النقد الدولي محادثاتها مع المسؤولين اللبنانيين، ولاحظت المصادر المتابعة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يبدو متحمسا للكابيتال كونترول وهو يعتبره لزوم ما يلزم. وقريبا من هذا يبدو موقف حزب الله، وقد تظهر موقف الثنائي الشيعي في مجلس الوزراء عندما رفض وزراؤه صيغة الكابيتال كونترول كما عرضت، ما يعني ان ثمة اتجاها اما لعدم طرح هذا الموضوع على الجلسة التشريعية المقبلة للمجلس النيابي، وتركه الى البرلمان المقبل حال حصول الانتخابات، واما ان الثنائي فسيصوت ضده في المجلس الحالي.

في غضون ذلك تابع وفد صندوق النقد الدولي مباحثاته في بيروت، مؤكدا على ضرورة التزام لبنان بالإصلاحات الاقتصادية وإلحاحه على الإسراع في ذلك واولها إقرار الكابيتال كونترول في مجلس النواب، وثانيها إقرار موازنة 2022 في مجلس النواب ايضا، اعتقادا بان الامتناع عنها قبل الانتخابات سيتسبب بكارثة للبنان والضغوط مركزة على هذه النقطة، وثالثها تعديل قانون السرية المصرفية بما يتيح الاطلاع على أسماء أصحاب الحسابات، ورابعها تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي يعرقلها التيار الحر، المتسلط على هذا القطاع المضروب منذ عشر سنوات.

اما خطة التعافي المالي، فقد تم حتى الان الاتفاق على رقم موحد للخسائر، من دون التوصل الى خارطة محددة لتوزيعها بين الدولة والمصارف وكبار المودعين، علما ان صندوق النقد يميل الى تحميل المصارف التي كسبت كثيرا من الهندسات المالية لحاكم مصرف لبنان، ومن ثم الدولة النسبة الأكبر... في حين اعتمدت نسبة واحدة للفقر في لبنان الآن هي 38%.

وتوجهت رابطة المودعين برسالة الى وفد صندوق النقد طالبت فيها باشراكها في المفاوضات، وعدم الاكتفاء بالتفاوض مع من كانوا اصل البلاء وان يتم توزيع الخسائر بعد تحديد المسؤوليات.

ويذكر ان مهمة الصندوق مستمرة حتى منتصف ابريل.