بعد الجدل الذي أثارته الدنمارك بوقف منح اللجوء لسوريين وقرارات الترحيل التي صدرت بحق عدد منهم، يتهدد الخطر ذاته لاجئين سوريين في السويد، حيث أصدرت دائرة الهجرة قرارات ترحيل بحق عدد من طالبي اللجوء المنحدرين من دمشق باعتبارها أصبحت آمنة. نقل موقع «الكومبس» المختص بأحبار اللاجئين عن المحامية نادية حاتم أن قرارات ترحيل عدة صدرت من مصلحة الهجرة بحق طالبي لجوء سوريين لأن دمشق اعتبرت آمنة.

وتلقت الكومبس رسالة من طالب لجوء سوري تحدث فيها عن معاناته وعائلته بسبب تلقيه قرار ترحيل من مصلحة الهجرة. وقال خالد (اسم مستعار) وهو من ريف دمشق إنه كان في الجيش السوري حتى العام 2012 برتبة مساعد، وانشق عن الجيش بسبب الأحداث في سورية حينئذ. فلجأ مع عائلته إلى مخيم الزعتري في الأردن. وبعد مدة طويلة في المخيم، صدر قرار بترحيله وعائلته من الأردن خلال 15 يوما. وبسبب انشقاقه عن الجيش لم يتمكن من العودة إلى سورية لأنه محكوم غيابيا بالسجن خمس سنوات نتيجة لانشقاقه. فخرج مع عائلته إلى تركيا ومن هناك توجه إلى السويد ليصل في العام 2019 ويقدم طلب لجوئه.

بعد ثلاث سنوات في السويد صدر قرار من مصلحة الهجرة بترحيل خالد وعائلته من البلاد لأن دمشق اعتبرت مدينة آمنة. واستأنف خالد قرار رفض اللجوء مرارا دون جدوى. وطالبته مصلحة الهجرة باستصدار جوازات سفر ومغادرة البلاد. كما أن حق الحصول على محام من قبل الهجرة لم يعد ساريا بسبب صدور قرار نهائي في قضيته.

وتعليقا على قضية خالد، قالت المحامية نادية حاتم «هذه ليست أول حالة يصدر فيها قرار ترحيل لأن دمشق اعتبرت مدينة آمنة هناك قرارات عدة صدرت بهذا الخصوص». ونصحت خالد بأن يتجاوب مع مصلحة الهجرة وينفذ طلباتها لأن عدم التجاوب ليس في مصلحته.

وعما إذا كانت قرارات الترحيل بحق السوريين تنفذ أم لا؟ أجابت المحامية «لا تنفذ قرارات الترحيل بحق السوريين لأنه لا توجد إمكانية للسفر إلى مطار دمشق، لذا تصدر قرارات الترحيل ويتوقف تنفيذ القرار لتعذر السفر. وهذا جيد في قضية خالد لأنه سيمنحه مجالا للمحاولة من جديد والحصول على حق اللجوء في السويد».

وعلى الرغم من أن السويد كانت منذ فترة طويلة دولة مرحبة بالمهاجرين أكثر من غيرها في أوروبا، إلا أن الحكومة السويدية سحبت في السنوات الأخيرة تصاريح الإقامة من بعض اللاجئين السوريين، في محاولة لترحيلهم.

وفي أغسطس الماضي، دخل قانون جديد مشدد للهجرة في السويد حيز التنفيذ، حيث جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنيا بدلا من كونها دائمة.

ويقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري، وفي العام 2018 أظهرت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن الجالية السورية هي الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7% من سكان السويد، وذكر مكتب الإحصاء حينذاك أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.