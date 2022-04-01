تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اتصالا هاتفيا اليوم من نظيره الأميركي لويد أوستن، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

بدوره، هنأ وزير الدفاع الأميركي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وبحلول شهر رمضان المبارك، كما أعرب عن شكر وتقدير بلاده للكويت على ما قدمته من مساعدات إنسانية وطبية لإغاثة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية هناك.

وعبر الخالد عن شكره وتقديره لنظيره الأميركي على هذا الاتصال والذي يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص واهتمام الكويت على ترجمة التوجيهات السامية للقيادة السياسية وذلك من خلال دعمها ومساندتها لكافة الجهود الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والتي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن اللاجئين.