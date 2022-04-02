عادل الشنان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من المفترض أن تتسلم أعمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 20 عمارة للسكن العمودي تضم 390 شقة في مدينة صباح الأحمد السكنية بقيمة 24 مليونا و874 ألفا و358 دينارا تقريبا نهاية شهر أبريل المقبل، علما أن نسبة إنجاز أعمال المشروع حتى نهاية شهر فبراير بلغت 79.66‎% فعليا في حين انها من المفترض ان تكون ‎%100‎ تعاقديا منذ تاريخ 13 أكتوبر 2020 وقد تم توجيه إنذار للمتعهد بسحب الاعمال من قبل مدير عام المؤسسة بتاريخ 30 أغسطس 2020.



وأكدت المصادر انه من المفترض أيضا ان تتسلم المؤسسة أعمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة عدد 10عمارات للسكن العمودي تشمل 720 شقة وأعمال الخدمات الخاصة بجميع العمارات في الضاحية الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية بقيمة 74 مليونا و896 ألفا و581 دينارا تقريبا نهاية شهر مايو المقبل، كما قد بلغت نسبة انجاز الاعمال فعليا حتى نهاية فبراير الماضي 88.84‎‎% وكان من المفترض حسب العقد المبرم ان تكون 100‎‎% بتاريخ 10 يونيو 2021 الماضي وأيضا تم توجيه إنذار للمتعهد بسحب الاعمال من قبل مدير عام المؤسسة بتاريخ 4 ابريل 2021، ونوهت المصادر إلى أن العقدين رغم حصولهما على تمديد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتاريخ التسليم إلا انهما لا يزالان متأخرين ومن المتوقع عدم التسليم خلال الشهرين القادمين أي خلال فترات انتهاء التمديد.