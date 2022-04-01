وكيل وزارة الداخلية المساعد للقوات الخاصة اللواء شكري النجار: دورنا تشعب بين تأمين موقع الحريق بعد الإغلاق وتسهيل أداء الإطفائيين لأعمالهم

مدير عام مديرية أمن العاصمة اللواء عابدين العابدين: فرضنا طوقاً أمنياً لمنع الدخول إلى السوق حتى زوال الخطر

الشيخة أمثال الأحمد: صدور قرارات للحدّ من مثل هذه الحوادث قريباً

أحمد خميس - عبدالله راكان

في الوقت الذي اعلنت فيه قوة الاطفاء العام ان نتائج التحقيقات التي اجريت وعقب جمع التحريات بشأن حريق المباركية والذي التهم عشرات المحلات لم يكن بفعل فاعل وإنما بسبب اعمال لحيم انطلقت منها شرارة لتبدأ ألسنة اللهب في الانتشار. قامت «الأنباء» ظهر امس بجولة موسعة داخل السوق التقت فيها عددا من رجال الأمن والإطفاء والذين تواجدوا هناك فيما خلا السوق من العاملين فيه خاصة انه اصبح في عهدة وزارة الداخلية.



الجولة التي قامت بها «الأنباء» وتفقدت موقع الحريق كشفت عن تلفيات بليغة بكثير من المحلات وهو ما يؤشر الى أن الخسائر المادية كبيرة جدا.



كما التقت «الأنباء» خلال الجولة بعدد من المسؤولين في الإطفاء والداخلية يتقدمهم رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون القوات الخاصة اللواء شكري النجار الى جانب الشيخة أمثال الأحمد.



ورصدت ايضا مواصلة جهود رجال الإطفاء برش كميات من المياه للتأكد تماما من عدم وجود اية ألسنة للهب اسفل ركام المحلات والتي تحول بعضها الى كتل خرسانية بفعل تساقط الجدران.



وأكد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد في تصريح لـ«الأنباء» ان جهود كافة اجهزة الدولة المعنية «الإطفاء» و«الداخلية» والحرس الوطني وبلدية الكويت والإعلام تضافرت فيما بينها للسيطرة على الحريق الصعب والذي انتشر بطريقة غريبة.



وأضاف المكراد: ان السوق وخلال بدء الحريق كان مكتظا بالمرتادين وأشار الى ان وجود كميات كبيرة من العطور والجلود ادت الى سرعة انتشار ألسنة اللهب اضافة الى تخطيط السوق المكون في جانب منه من الخشب.



وتابع: انجاز كبير ان يتم التعامل مع الحريق وحصر التلفيات في 15% فقط من السوق فيما لم تصل آثار وألسنة اللهب الى نحو 85% منه، لافتا الى ان السوق سوف يعاد فتحه اليوم في الجزء غير المتضرر امام الجمهور وتعود إليه الكهرباء.



بدوره، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون القوات الخاصة اللواء شكري النجار: مهمة رجال القوات الخاصة في حريق المباركية امس تمثلت في تسهيل مهمة رجال الإطفاء لأداء مهام عملهم ومنع التجمهر الى جانب تأمينه ليلا بالتعاون مع بقية القطاعات الامنية.

من جانبه، ذكر مدير عام مديرية امن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين أن اجهزة وزارة الداخلية فرضت طوقا امنيا في محيط السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية لتسهيل مهام رجال الإطفاء وايضا لمنع وصول المواطنين الى محيط السوق حتى يتم زوال الخطر.



وتوجه بالشكر الى جميع الفرق التي عملت للسيطرة على الحريق وكذلك الشكر موصول لكافة اجهزة وزارة الداخلية والتي قامت بكل ما يلزم.



في السياق ذاته أشادت الشيخة أمثال الأحمد أشادت بدور رجال الإطفاء والأمن وبإذن الله ستصدر قريبا قرارات للحد من مثل هذه الحوادث.



هذا، والتقت بعدد من المواطنين والذين اعربوا عن استيائهم من حريق المباركية مؤكدين ان هذا السوق يفضلونه عن اسواق اخرى ويعد صرحا كويتيا يجب العمل على المحافظة عليه.