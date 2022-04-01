قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأوكرانية على وجود خبراء من الوكالة في المرافق النووية الأوكرانية لضمان أمنها وسلامتها.

وأضاف غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا عقب عودته من أوكرانيا أنه جرى الاتفاق مع المسؤولين الأوكرانيين على أنشطة فنية عدة سيتم الشروع بها الأسبوع المقبل، مبينا أنه في حال وقوع حادث نووي في أوكرانيا فإن الوكالة ستتدخل من خلال فريق عمل وبشكل سريع.



وبين أن هناك إطار عمل متفقا عليه بشأن الأمن النووي في أوكرانيا تم الاتفاق على تفاصيله بشكل منفصل مع كل من المسؤولين الأوكرانيين والروس بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تأمين سلامة المنشآت النووية خلال ظروف النزاع العسكري الحالية.

وأوضح أن المعارك الجارية في أوكرانيا تجعل من الصعب إجراء عمليات تفتيش مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوكالة ستقدم لأوكرانيا معدات لقياس الإشعاعات النووية.



كما أكد حرص الوكالة الذرية على تأمين سلامة كل الموظفين التابعين لها الذين سيتم إرسالهم الى مناطق النزاع، لافتا إلى أن الوكالة تحظى بدعم من أجهزة الأمم المتحدة وأمينها العام إضافة إلى التزام الجانبين الأوكراني والروسي بضمان أمن موظفي الوكالة في أوكرانيا.