تناول الماء بكثرة و تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الغنية بالدهون الحل الأمثل

حنان عبد المعبود

أكدت استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد د. وفاء الحشاش، أن هناك بعض العادات الصحية الخاطئة التي يمارسها أحيانا في شهر رمضان مرضى الجهاز الهضمي والقولون مما تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في عدم الراحة أو الشعور بالحرج .

وقالت الحشاش في تصريح لها: "إن شكاوى الجهاز الهضمي تكثر في شهر رمضان، وإن النصائح نفسها التي نسديها كل عام في نفس هذا التوقيت تذهب سدى، ليعود البعض طارحا نفس الأسئلة، والتي تحمل عادة نفس الإجابات.

وأضافت أن اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة خلال شهر رمضان تشمل : حرقة المعدة، ارتجاع المرئ، عسر الهضم ، مبينة أن هذه المشكلات عادة تحدث بسبب الإفراط المفاجئ في تناول الطعام بعد انقضاء ساعات طويلة من الصيام، كذلك يمكن لهذه المشكلات الصحية أن تحدث عند تناول كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية أو الحارة.

ونصحت الحشاش الصائمين تجنب هذه المشكلات بإتباع النصائح الطبية الأتية وهي :

-تناول الماء بكثرة ..فتناول المياه بكثرة يبقي الجسم رطبا ويساعد في القضاء أو تجنب المشكلات الصحية الأخرى المرتبطة بالبقاء لفترات طويلة دون طعام، مثل الإمساك أو الصداع أو آلام الظهر.

-تجنب المشروبات الغازية لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن تتسبب الغازات المتكونة من تخمر السكر في الإصابة بالانتفاخ.

-تجنب تماما الإفراط في تناول الطعام فالإفطار فجأة مع وجبة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تقلصات بالمعدة وارتجاع شديد للمريء.

- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تستغرق وقتا أطول للهضم. وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في اضطراب المعدة، ويؤدي إلى الشعور بالغثيان.

- تناول المزيد من الألياف.

-لا تنم على معدة ممتلئة .

وأوضحت أن هذه النصائح تشمل جميع مرضى الجهاز الهضمي ، أما مرضى القولون فنضيف إلى ما سبق :

-تجنب أكل الفلفل والشطة والبهارات والتوابل الحارة.

- الأطعمة المقلية والزيت والسمن والمواد الدسمة.

- الثوم و البقوليات .