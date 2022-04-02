عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية إلى ضرورة تفعيل دور فرق التدخل السريع والعيادات الطبية في المدارس لخدمة الطلبة اثناء فترة الصيام .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان هناك بعض الحالات من الطلبة مرضى ولا يستطيعون الصيام في شهر رمضان وبالتالي يحتاجون الى متابعة وخدمة سواء في العيادة الطبية او من خلال فريق التدخل السريع في المدرسة، مشددةً على ضرورة التواصل مع ولي الامر في اي طارئ قد يحدث .

واوضحت المصادر انه لاول مرة منذ مايقارب 12 عاما يكون دوام الطلبة حضوري وكامل في شهر رمضان الفضيل باستثناء فترة الاختبارات، منوهةً الى اهمية أخذ ذلك بعين الاعتبار .