أسامة أبو السعود

وبدأ شهر الخير.. شهر رمضان.. شهر القرآن والصيام، الذي تتزين فيه بيوت الله لاستقبال جموع المصلين في تلك الليالي المباركة، حيث استعدت مختلف مساجد البلاد لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين.

وفي مسجد بلال بن رباح انطلقت الليلة الاولى من ليالي التراويح حيث توافد جموع المصلين لأداء تلك الصلوات المباركة إحياءً والتماسا للخير والبركة والرحمة والمغفرة من رب العالمين .

المسجد الذي يستقبل عشرات الآلاف سنويا في ليالي رمضان تم تجهيزه على أعلى مستوى سواء من القراء المشهورين او الخدمات المتعددة او سيارات نقل المصلين وخاصة العائلات وكبار السن تزين امس في الليلة الاولى ليزداد جمالا الى جماله .

وام المصلين في تلك الليلة المباركة القاريء ياسر الفيلكاوي، والذي يستمر في إمامة المصلين خلال الايام الثلاثة الاولى من شهر رمضان المبارك.