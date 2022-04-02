سجلت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهاية شهر كانون الثاني / يناير الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 05ر0 % لتصل إلى 14 مليارًا و4ر494 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 14 مليارا و5ر486 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام .2021

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني ، حسب وكالة الأنباء العمانية أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 4 مليارات و4ر722 مليون ريال عُماني، وودائع التوفير البالغة قيمتها 5 مليارات و448 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة ودائع تحت الطلب 4 مليارات و6ر51 مليون ريال عُماني.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 13 مليارًا و3ر184 مليون بالريال العُماني ومليار و310 ملايين ريال عُماني بالعملات الأجنبية.