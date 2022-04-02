من المتوقع أن تعلن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" عن ربع قياسي آخر، على الرغم من مشكلات متعلقة بسلسلة التوريد على مستوى الصناعة، حيث تستفيد أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم من ارتفاع أسعار الغاز، مما يدفع المزيد من المشترين نحو السيارات الكهربائية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الشركة ربما سلمت 309 آلاف و158 سيارة على مستوى العالم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، طبقا لعشرات من المحللين استطلعت بلومبرج آراؤهم.

وسلمت شركة "تسلا" حوالي 308 آلاف سيارة في الربع الرابع ، والذي كان أفضل آداء لها حتى ذلك الوقت.

وبينما ستعلن الكثير من شركات السيارات الكبرى عن نتائج المبيعات الأمريكية، اليوم لم تحدد شركة "تسلا" التي تعلن عن الإجمالي العالمي، موعدا بعد لهذه الخطوة .