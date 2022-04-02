أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من لقاح كورونا ومن بينهم 83 % من الأفارقة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبريسوس في بيان "هذا غير مقبول بالنسبة لي ، ولا ينبغي أن يكون مقبولا من قبل أي شخص، هل تستحق بعض الأرواح أكثر من غيرها؟"

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية جديدة لتوسيع نطاق المراقبة الجينية لمسببات الأمراض الفتاكة التي لديها "إمكانية وبائية" للتصدي للتهديد المستقبلي للفيروس.

ووفقًا له ، فقد أودى كورونا حتى الآن بحياة أكثر من ستة ملايين شخص وأصاب ما لا يقل عن 483 مليون شخص.

وتابع أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة قد كشفت النقاب عن خطة الاستعداد الاستراتيجي والجاهزية والاستجابة المحدثة لكورونا، موضحا: "هذه هي خطتنا الإستراتيجية الثالثة لكورونا، ويمكن ويجب أن تكون الأخيرة. "

وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الوباء هذا العام، وأن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الفيروس يستمر في التطور، لكن شدة المرض التي يسببها تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة بسبب التطعيم والعدوى.

وتابع أن أفضل سيناريو هو أن نشهد ظهور متغيرات أقل حدة، ولن يكون من الضروري استخدام المعززات أو التركيبات الجديدة للقاحات، ولكن في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يظهر متغير أكثر ضراوة وقابلية للانتقال.

ووفقًا له ، فإن معالجة هذا الموقف ستتطلب تغييرًا كبيرًا في اللقاحات الحالية والتأكد من وصولها إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن التطعيم العادل يظل أقوى أداة متاحة في العالم لإنقاذ الأرواح، قائلا "يظل السعي لتحصين 70 في المائة من السكان في كل بلد أمرًا ضروريًا للسيطرة على الوباء، مع إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر".