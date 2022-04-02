مع اتمام عقد الرعاية المربح جداً بين عملاق الكرة الإسبانية برشلونة ومنصة البث الصوتي السويدية "سبوتيفاي"، تحدّث خبراء عن بداية "حقبة جديدة" من الرعاية الرياضية يهيمن عليها اللاعبون الأساسيون في الاقتصاد الرقمي.

ويقول بيار-إيمانويل دافان، المدير العام في "نيلسن سبورتس" المتخصّصة في التسويق الرياضي، إن "العملات المشفرة، +أن أف تي+، +بلوكتشاين+، الخدمات عبر الإنترنت، المنصات، برامج الاتصال عبر الفيديو... اللاعبون الذين نلاحظ ظهورهم اليوم هم في الأساس شركات أو علامات تجارية من قطاع التكنولوجيا والقطاع الرقمي بالمعنى الواسع".

ويتابع "هؤلاء هم اللاعبون الذين خرجوا أقوى من الجائحة (كورونا). يتم استخدام خدماتهم بشكل متزايد".

وستضع "سبوتيفاي"، منصة البث التدفقي الرائدة في العالم مع أكثر من 400 مليون مستخدم، اسمها على قميص برشلونة الشهير وعلى ملعبه الأسطوري "كامب نو".

وفي منتصف آذار/مارس، أفاد النادي الكاتالوني في بيان "سيظهر اسم الشركة في الجزء الأمامي من القمصان المخصصة للمباريات والتمارين لفرق كرة القدم الأولى للرجال والسيدات. ولأول مرة، سيحظى الملعب بشريك سيطلق عليه اسم +سبوتيفاي كامب نو+".

وستظهر علامة "سبوتيفاي" التجارية على قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات اعتباراً من حزيران/يوليو لمدة أربعة مواسم، وعلى قمصان تدريب الفريقين لمدة ثلاثة مواسم.

- نقطة تحول -وينتهي عقد الشراكة بين الراعي الحالي للفريق الأول للرجال، عملاق التجارة الإلكترونية الياباني "راكوتين"، مع النادي في 30 حزيران/يونيو، كما هي الحال مع الفريق الأول للسيدات، شركة "ستانلي" للأدوات اليدوية.

وكانت "راكوتين" حلت بدلاً من الخطوط الجوية القطرية في عام 2017، واتفق الفريقان على تمديد العقد بينهما الذي كان لفترة أربع سنوات، لمدة عام إضافي في 2020، حيث كانت هذه الرعاية تدر لبرشلونة 55 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى 1.5 مليون يورو في حال الفوز بلقب الدوري و5 ملايين عند الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيتم تمديد رعاية ملعب "كامب نو" بعد نهاية مشروع "إسباي برسا" الذي يهدف إلى توسيع الملعب ليصبح الأكبر في القارة العجوز ليتسع قرابة 99 ألف متفرج، حيث أضاف البيان "عند اكتمال الأعمال في الملعب، ستكون سبوتيفاي حاضرة بقوة، في المنشآت التي ستكون حاسمة لمستقبل النادي".

من المؤكد أنها نقطة تحول في تاريخ برشلونة الذي يفتخر بشعاره "أكثر من مجرد نادٍ" والذي حاول لعقود من الزمن مقاومة تطور الأعمال التجارية على الصعيد الكروي بالاعتماد على مركزه التدريبي وثقافته.