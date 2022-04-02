قال باحثون في معهد طب العيون الجزيئى والسريرى بسويسرا "إن عقار بيجستاكوبلان قد يبطىء ظهور التنكس البقعى المرتبط بالتقدم فى العمر لدى بعض كبار السن".

وأكد الباحثون - في دراسة جديدة - فعالية عقار بيجستاكوبلان على المرضى الذين لديهم الاستعداد الوراثي للتنكس البقى قبل أن تظهر أعراضه.

ويشخص التنكس البقعى بكونه تدهور البقعة، وهى جزء مركزى من الشبكية فى الجزء الخلفى من العين، مما يؤدى إلى فقدان البصر، وهذه الحالة شائعة جدًا عند كبار السن.. ويتم تشخيص أكثر من 3 ملايين شخص كل عام به.

وفى هذة الدراسة، أراد الفريق معرفة ما إذا كان إعطاء الدواء للأشخاص الذين من المحتمل أن يصابوا بالضمور البقعي يمكن أن يبطئ ظهوره، وبالتالي الحفاظ على البصر، فقاموا باختبار 167 مريضا وإعطاء الدواء للبعض بصورة شهرية، والبعض الآخر على فترات على مدار الشهر، فيما حصلت المجموعة الثالثة على عقارا وهميا.

ووجد الباحثون أن إعطاء الدواء للأشخاص المعرضين للضمور البقعي أدى في بعض الحالات إلى تأخير ظهور المرض.. وبشكل أكثر تحديدًا، وجدوا أن التقدم إلى الضمور كان أبطأ في المجموعة التي تتلقى الدواء كل شهر، وكان الأبطأ التالي في أولئك الذين تلقوا الدواء كل شهرين.