واصل قطاع التصنيع في إسبانيا النمو خلال شهر آذار/مارس الماضي، ولكن بوتيرة منخفضة، بسبب حالة الغموض الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أظهرت بيانات مؤسسة "إس آند بي جلوبال" للخدمات المالية وانخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى 2ر54 نقطة في آذار/مارس من 9ر56 نقطة في شباط/فبراير. ويمثل هذا التراجع أدنى انخفاض للمؤشر منذ أكثر من عام.

وانخفض حجم الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ شهر كانون الثاني/يناير 2021، في حين تراجع نمو الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ ليسجل أكبر انخفاض له في غضون ال 14 شهرا الماضية.

وفاقمت حرب روسيا على أوكرانيا المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد، فضلا عن زيادة ضغوط التضخم. وارتفعت الأسعار الإجمالية للمدخلات إلى أعلى درجة منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وسجلت أسعار المنتجات الصناعية زيادة قياسية خلال شهر آذار/مارس الماضي. كما نما قطاع التوظيف بأضعف وتيرة له خلال 13 شهرا من التحسن.