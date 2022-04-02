حققت أغنية الفنان حمادة هلال ووائل الفشني" اشتاق " من مسلسل ( المداح أسطورة الوادي ) نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأغنية من كلمات عبد السميع محمد، وألحان مصطفى شكري ، وتوزيع ميدو مزيكا.

كما حظيت الحلقة الأولى من المسلسل التي عرضت أمس إشادة كبيرة من الجمهور وتصدرت "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي حسبما ذكر حمادة هلال على حسابه على "انستجرام".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.. ويشارك في بطولته ولاء الشريف، وكمال أبورية، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجي، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، ومحمود عامر، وعبير فاروق، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.