سجّل العراق الذي يعدّ النفط أبرز مصدر لايراداته المالية، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً في آذار/مارس، مع تصديره ما يساوي 11,07 مليار دولار من النفط، وسط ارتفاع لأسعار الخام عالمياً على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

بلغت إيرادات النفط العراقي في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ العام 1972، وفق أرقام أولية لوزارة النفط.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن مجموع كمية الصادرات لشهر آذار/مارس في العراق، ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك، "من النفط الخام بلغ 100 مليوناً و563 ألفاً و999 برميلاً، بايرادات بلغت 11,07 مليار دولار ويعد اعلى ايراد مالي تحقق منذ عام 1972".

وأوضح البيان أن هذه "الاحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آذار/مارس الماضي".

وقال مسؤول في وزارة النفط، فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن "الأرقام النهائية لا تتغيّر عادةً على الإطلاق عن الأرقام الأولية، أو قد يحدث تغيير طفيف"، مشيراً إلى أنها سوف تنشر قرابة نهاية الشهر الحالي.

وأوضح البيان أن معدّل "الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 الف برميل في اليوم"، وان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (110,090 ) دولاراً".

وفي شباط/فبراير، سجل العراق أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط حينها.

يشرح يسار المالكي محلل الخليج في إصدار الشرق الأوسط للمسح الاقتصادي (MEES) لوكالة فرانس برس أن "العراق يستفيد من ارتفاع أسعار النفط منذ انضمامه إلى اتفاق أوبك+ في العام 2019. مذّاك، سجّل ايرادات قياسية شهرية مع ارتفاع أسعار النفط" كما في شباط/فبراير.

ويضيف المالكي "لذلك فإنّ الرقم المسجل في آذار/مارس هو بالفعل مستوى قياسي جديد".

يعتمد العراق بنسبة 90 % على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

ويرى المالكي أنه "عموماً، فإن الارتفاع الكبير في عائدات النفط أمر إيجابي للعراق، لكنه سيف ذو حدين، لأنه قد يثبط جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتنويع مصادر الدخل في البلاد بعيداً عن النفط".

خلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير، ما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية.