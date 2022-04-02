ألقت الشرطة الإسبانية على أكثر من 30 شخصا حتى الآن خلال عملية ضخمة لمكافحة المخدرات في جزيرة ماريوركا.

وذكرت صحيفة الباييس ووسائل إعلام إسبانية أخرى نقلا عن وحدة إنفاذ القانون بالحرس المدني إن من بين هؤلاء فرانسيسكا كورتيس بيكازو / 66 عاما/، وهي واحدة من أباطرة المخدرات ومعروفة باسم "لا باكا" في جزيرة المنتجعات الإسبانية منذ سنوات.

وتحدثت صحيفة مايوركا تسايتونج المحلية الناطقة بالألمانية عن "أكبر مداهمة في تاريخ مايوركا".

ووفقا لتقارير إعلامية، تم نشر حوالي 200 ضابط لتفتيش عشرات الشقق والحانات والمكاتب في بالما عاصمة الجزيرة وأيضا في بلدة سون بانيا سيئة السمعة شرق بالما.

وتم خلال العملية ضبط كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والماريجوانا والحشيش، إلى جانب مبالغ نقدية.