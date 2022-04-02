طرح الفنان عمرو دياب كليب أغنية "السر"، والتي تأتي ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر عمرو دياب خلال الكليب في مناطق متفرقة من القاهرة، حيث حرص على أن تعبر الأغنية عن الهوية المصرية والتاريخ العريق لهيئة البريد المصرية .

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان .

وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية "السر" والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور قد تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها أمس.

يذكر أن عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية، مع المخرج طارق العريان ، حيث تم التصوير بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الاتحاد ارينا بأبوظبي في الثالث من مايو القادم بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.