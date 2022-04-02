تعهد الجنرال إريك كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أنه سيعمل على إنهاء أي تهديدات قبل تطورها، وذلك بعد توليه مقاليد القيادة من الجنرال كينيث ماكنزي.

وقال كوريلا ـ خلال حفل تنصيبه حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ" إن القيادة المركزية يجب أن تحافظ على مواردها لمواجهة أي تهديدات والقضاء عليها قبل أن تتطور، وإن خصوم الولايات المتحدة يراقبون عن كثب أية علامة على تذبذب التزام واشنطن بالأمن الجماعي في المنطقة، لافتا إلى أن الأعداء على الاستعداد للاستفادة من أية فرص تظهر ويجب ألا نمنحهم ذلك".