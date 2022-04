أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي قرارا تضمن:



٭ مادة أولى: إلغاء القرارات الوزارية التالية والخاصة بأبناء الديبلوماسيين وزوجاتهم:



ـ القرار الوزاري رقم 40/2015 الصادر بتاريخ 3 مارس 2015 بشأن الدراسة في Sarajevo School of Science and Technology في جمهورية البوسنة والهرسك والخاص بأبناء الديبلوماسيين وزوجاتهم.



ـ القرار الوزاري رقم 42/2015 الصادر بتاريخ 3 مارس 2015 بشأن الدراسة في Sofia University في جمهورية بلغاريا والخاص بأبناء الديبلوماسيين وزوجاتهم.



٭ مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

تعديل اسم جامعة فرنسية



أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي الفهد قرارا بشأن تعديل اسم جامعة Universite de Valenciennes et Hainaut Cambresis في الجمهورية الفرنسية على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.



ونص القرار:



مادة أولى



يُعدل اسم جامعة Universite de Valenciennes et Hainaut Cambresis الى جامعة Umiversite Polytechnique Haut de Framce et de L''Institut National des Sciences Appliquees Hauts-de-France والواردة في القرار الوزاري رقم 163/2019 والصادر بتاريخ 18 يوليو 2019 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الجمهورية الفرنسية.

مادة ثانية



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُنشر في الجريدة الرسمية.