أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي الفهد قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية، وتضمن القرار:



مادة أولى: تضاف جامعة الأمير محمد بن فهد الى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (7/2014) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014، والتي يسمح للطلبة بالالتحاق بها للدراسة في المملكة العربية السعودية ببرنامج البكالوريوس في التخصصات التالية:



1 ـ البكالوريوس تخصص التمويل Bachelor of Arits in Finance.



2 ـ بكالوريوس العلوم تخصص الهندسة الميكانيكية Bachelor of Science in Mechanical Engineering.



مادة ثانية: يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة الثالثة: يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة:



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.