

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وعموم الشعب الكويتي والأمة الإسلامية كافة بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلا المولى جلت قدرته أن ينعم على الكويت بالأمن والإيمان والرخاء والتقدم والازدهار إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال الزامل إن «النجاة» حرصت على وضع خطة مميزة لمشاريعها الإنسانية التي تطرحها على أهل الخير في شهر الخير، تحت شعار «فرحتهم تسوى» حيث تضمنت الخطة تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة منها حملة «أبشروا بالخير» لسداد الإيجارات لعدد 600 أسرة متعففة داخل الكويت، كما خصصت الجمعية حملة مميزة لصالح اليمن الشقيق لإغاثة 5000 أسرة متضررة، كما تنفذ «النجاة» مشاريع صحية لخدمة أكثر من 3000 مستفيد في العديد من دول العالم، ومشاريع تنموية لنقل 500 أسرة من الانتظار الطويل في طابور المساعدات، إلى ميدان العمل والعطاء والإنتاج.