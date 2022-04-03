أعلن البنك الأهلي الكويتي عن ساعات الدوام الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم استقبال العملاء في كل فروع البنك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، وسيستأنف البنك أعماله حسب مواعيد الدوام المعتادة في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.



كذلك يواصل البنك خدماته المصرفية الهاتفية وخدماته الإلكترونية المتوافرة لعملائه على مدار الساعة من خلال موقعه www.eahli.com، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على 1899899. وبهذه المناسبة، يرفع البنك الأهلي الكويتي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.