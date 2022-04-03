وقّع بنك الكويت الوطني عقد شراكة مع الخطوط الجوية التركية والاتفاق على توفير برنامج الولاء «مايلز آند سمايلز» ضمن خيارات استبدال نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.



وتعد هذه الشراكة هي الأولى بين الخطوط الجوية التركية وبنك كويتي كما تثري برنامج استبدال نقاط KWT من الوطني على كافة المدفوعات باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الذي يضم 5 شركات طيران ويعد أكبر برنامج لاسترداد النقاط في الكويت.



ويمكن لعملاء الوطني اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو فئة التاجر.



ويتيح البنك للعملاء استبدال نقاط KWT من الوطني عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت والاختيار بين الاسترجاع من قيمة المشتريات في البطاقة مباشرة أو الاستبدال بحجوزات السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران و150 ألف فندق أو استبدال النقاط أو الحصول على القسائم الإلكترونية لدى أكثر من 190 متجرا أو استبدال النقاط لدى شركات الطيران التي يفضلها العملاء.



ويمكن للعملاء كسب نقاط KWT من الوطني شهريا لغاية ما قيمته 1000 دينار، كما يمكن لحاملي بطاقات KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الحصول على نقاط مكافآت الوطني لدى أكثر من 900 من المحلات المشاركة، ويمكن للعملاء الحصول على بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية مجانا مدى الحياة وفقا لحد الإنفاق السنوي.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: «تمثل الشراكة مع المؤسسات الرائدة في كل المجالات، ومنها الخطوط الجوية التركية الناقل الوطني لتركيا والأولى عالميا في عدد وجهاتها، جانبا رئيسيا من استراتيجيتنا لتقديم باقة متنوعة وشاملة من الخدمات والعروض المتميزة والفريدة لعملائنا».



وأضاف النصف: «ريادتنا في تقديم المكافآت الحصرية والاستثنائية عامل حاسم في إثراء التجربة المصرفية لعملائنا، وتعد بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، بما تمنحه من نمط حياة فريد وما تقدمه من مزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، انعكاسا لتلك الريادة».



وأكد حرص الوطني أن يكون دائما الأقرب لعملائه في السفر وأثناء التسوق وخلال كل أنشطتهم اليومية لتلبية احتياجاتهم ومكافأتهم وضمان حصولهم على أحدث الخدمات وأفضل العروض التي تناسب تطلعاتهم.



من جانبه، قال كبير مسؤولي التسويق في شركة الخطوط الجوية التركية أحمد أولمستور: «سعداء بشراكتنا مع مؤسسة مالية رائدة بحجم بنك الكويت الوطني لتقديم الأميال والمكافآت المتميزة لعملاء البنك عن طريق استرداد النقاط باستخدام برنامج ولاء الخطوط الجوية التركية المميز (مايلز آند سمايلز)».



وأوضح أولمستور أن استبدال النقاط مع برنامج «مايلز آند سمايلز» يمنح العملاء أميالا على العديد من شركات الطيران ويقدم مكافآت تتراوح بين تذاكر طيران وخدمات وترقيات على متن الطائرة وبدل أمتعة إضافية إلى جانب باقة من المزايا التي تشمل خدمات التعليم والصحة والتسوق.