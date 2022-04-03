أعلن بنك برقان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الفروع ستستقبل العملاء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا.



وأشار بنك برقان إلى أن فرع المطار سيكون في خدمة العملاء على مدار 7 أيام في الأسبوع، خلال الفترة الأولى من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8:30 صباحا من اليوم التالي.



ولمزيد من المعلومات والاستفسارات حول كافة خدمات ومنتجات بنك برقان، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب على الرقم 1804080 في أي وقت خلال شهر رمضان المبارك.



وينتهز البنك هذه المناسبة لتهنئة الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام.