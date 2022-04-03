انطلاقاً من الدور الاجتماعي والإنساني في خدمة المجتمع وتحقيق المساعدة والدعم وفق أفضل القدرات الممكنة والمتاحة، ومساهمة منها على مؤازرة المجتمع وتقديم الدعم والمساندة لتخفيف الأضرار والنتائج التي سببها الحريق في سوق المباركية في العديد من المحلات التجارية، حثت شركة وربة للتأمين عملائها على تقديم المطالبات الناجمة عن الأضرار المادية والجسدية في حريق سوق المباركية متمنية عودة الحياة الطبيعية لسوق المباركية باعتباره أحد أهم الروافد الأساسية لدولتنا الحبيبة الكويت، داعية عملائها بالإبلاغ عن الحادث لبدء إجراءات التعويض في أسرع وقت.



وصرح الرئيس التنفيذي بالإنابة مشاري النشيط بالتزام «وربة للتأمين» بتقديم الدعم والمساندة لعملائها عن الأضرار المادية والجسدية الناجمة عن حريق سوق المباركية، مشيرا إلى أن شركة وربة للتأمين تحرص دوما على تقديم كل الدعم للعملاء، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية وللمحافظة على استمرارية عجلة الاقتصاد الكويتي، لذا فإنها تحرص على المساهمة والدعم لعملائها المتضررين من حريق المباركية، ما يكون له أثر إيجابي في المحافظة على اليد العاملة الوطنية.