علي إبراهيم



أعلنت شركة الكويت للتأمين، وشركة Insure and Secure عن إطلاق منتج تأمين سفر «Globe Travel»، تزامنا مع رفع قيود كورونا، وإفساح المجال للجميع بالسفر إلى الخارج، إذ أصبح تأمين السفر من المتطلبات الرئيسية التي تشترطها العديد من الدول لاستقبال المسافرين سواء من أجل قضاء عطلة أو حتى من أجل العمل.



وتأتي خطوة «الكويت للتأمين» في هذا الصدد، حرصا منها على توفير الأمان وراحة البال للمسافرين ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم أثناء تواجدهم بالخارج.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة الكويت للتأمين، سامي شريف، «لأننا نولي اهتماما كبيرا بعملائنا، نقدم لهم منتجا جديدا، يقدم لهم بالإضافة الى حماية المسافرين من الأمراض ومخاطر السفر والتكاليف الطبية والاستشفائية الطارئة الناتجة عن مرض أو حادث، العديد من المزايا الجديدة، ومنها تغطية تمتد لـ 3 سنوات، مبلغ تأميني أقصاه 100 ألف دولار».



وأضاف شريف، أن الوثيقة تغطي أخطار السفر الأخرى مثل تكاليف إلغاء رحلات السفر لأسباب من أهمها فيروس كورونا وتكاليف الإقامة بالحجر الصحي والناتجة عن الإصابة بالفيروس لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تغطي الوثيقة أيضا تكاليف تأخير الرحلة لمدة تزيد على 4 ساعات أو تأخر وصول الأمتعة لأكثر من 12 ساعة، وتكاليف الإخلاء والعودة الطبية للوطن، وتغطيات أخرى أصبحت جزءا من المنتج كتغطية الإصابات جراء الرياضات الشتوية أو الصيفية.



وأوضح شريف أن منتج «Globe Travel» يغطي الأفراد لسن الـ 85، وتم إعداده لتوفير مزايا عالية للأفراد والعائلات والمجموعات وضمن تكلفة مدروسة ومعقولة، مبينا أن التطورات الأخيرة هي التي جعلت من التأمين على السفر جانبا إلزاميا لضمان الحصول على تأشيرة إلى أي وجهة.



وأشار شريف إلى ارتفاع الطلب على هذا المنتج، إذ تبين بعد جائحة كورونا وجود كثير من المخاطر التي لم تؤخذ بالحسبان، ما دفعنا للعمل على إيجاد حلول مناسبة ومطورة.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي في شركة «Insure and Secure»، ساتيش شارما، عن امتنانه بهذه الشراكة مع شركة الكويت للتأمين.



وأضاف أن الوقت قد حان لندرك أهمية وثيقة تأمين السفر الذي أصبح إلزاميا، لا بل وشرط للعديد من البلدان لاستقبال السائحين والمسافرين خصوصا بعد جائحة كورونا، كما ذكر أنه سيتم توفير الوثيقة بنفس الشروط والأحكام المحددة من قبل شركة الكويت للتأمين وبأسعار تراعي بطبيعة الحال القوانين المحلية والدولية مع الشروط التي ينبغي للمتعامل الالتزام بها.



ولتسهيل السفر، تم توفير كل خدمات الدعم للمستفيدين من الوثيقة من خلال مركز اتصال موحد، وخدمة الـ «واتساب» المتاحة على مدى 24 ساعة، ومن خلال الشريك الدولي الذي سيقدم خدمات المساعدة الطارئة للمواطنين المسافرين إلى أي مكان في العالم، بالإضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم واستقبال الشكاوى ومعالجتها، وسيتم تسويق هذه الوثيقة عبر وكيل الشركة المعتمد «Insure and Secure».