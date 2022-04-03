قد يعتبر وجود القليل من التوابل الحارة في الطعام عاملا إيجابيا يسهم في الحفاظ على الصحة حسب الدراسات، ولكن يجب الانتباه إلى الكميات المضافة من هذه التوابل. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة ليست مناسبة للجميع، وتعتمد على جسم كل شخص، فقد يكون لتناول هذه التوابل آثار سلبية على الجسم، ومنها:



ـ قد يكون لها تأثير على الأمعاء: يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أحد الأسباب الأكثر شيوعا وراء اضطراب المعدة ووفقا لإحدى الدراسات العلمية يمكن أن يؤدي تناول الكابسيسين بكثرة إلى تهيج بطانة المعدة بعد تناوله، وقد تشمل الأعراض الناتجة عن الإفراط في تناول الكابسيسين، وفقا لمعلومات من Healthline، «الغثيان» و«القيء» و«آلام البطن» و«الإسهال».



ـ قد تتسبب في ظهور حب الشباب والأكزيما: تقول طبيبة الأمراض الجلدية ريبيكا تونج «الأطعمة الحارة قد تسبب الإصابة بالطفح الجلدي لدى بعض الأشخاص». وتضيف: «عندما يتسبب الطعام الحار في حدوث التهاب في القناة الهضمية، من اضطراب في المعدة أو ارتداد الحمض أو أعراض أخرى، يمكن أحيانا رؤية هذا الالتهاب على الجلد مع احمرار أو اندلاع حب الشباب أو حتى الإكزيما».



ـ يمكن أن تسبب الأرق: يقول خبراء الصحة في WebMD: «الأطعمة الحارة والحمضية يمكن أن تقتل جهود النوم لأنها تسبب الحموضة المعوية»، ويضيف الخبراء «الحموضة المعوية هي مشكلة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي، المعروف أيضا باسم ارتداد الحمض»، ووفقا للعديد من خبراء الصحة البارزين، لا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالتوابل مع اقتراب موعد النوم لأن الاستلقاء يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم الانزعاج الذي نشعر به.



ـ قد يؤدي التناول الدائم للتوابل إلى تغيرات في الصوت: وفقا لخبراء الصحة في Mayo Clinic، فإن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل هو أحد الأشياء التي يمكن أن تهيج الحلق، وخصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، وهو أمر يحدث عادة بسبب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، فقد يؤدي ذلك ليس فقط إلى القيء، ولكن أيضا إلى الألم والتورم و«صوت الحصان مكتوم».



ـ قد تؤدي إلى ظهور بثور وطفح جلدي: وفقا للدكتور Barry Green فإن مجرد لمس بعض الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يكون له مخاطر صحية، وأوضح لمجلة ساينتفيك أميركان أن «الأطعمة الحارة تثير المستقبلات الموجودة في الجلد التي تستجيب عادة للحرارة».

المصدر: «eatthis»