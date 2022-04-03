عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية اليوم الأحد موعدا لبدء تسجيل التلاميذ الجدد في المرحلة الابتدائية، وذلك حسب العنوان التابع للمنطقة التعليمية على أن يتم اصطحاب المستندات التالية:



٭ الجنسية الأصلية للوالد والبطاقة المدنية وصورتين عن كل منهما.



٭ شهادة الميلاد الأصلية للتلميذ وصورتين عنها.



٭ 4 صور شخصية حديثة للتلميذ مقاس (4×6).



٭ البطاقة المدنية الأصلية للتلميذ وصورتين عنها.



٭ البطاقة الصحية (نتيجة الفحص الطبي الذي يثبت اللياقة الصحية للتلميذ).



من ناحية أخرى دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية إلى ضرورة تفعيل دور فرق التدخل السريع والعيادات الطبية في المدارس لخدمة الطلبة أثناء فترة الصيام.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان هناك بعض الحالات من الطلبة مرضى ولا يستطيعون الصيام في شهر رمضان وبالتالي يحتاجون إلى متابعة وخدمة سواء في العيادة الطبية أو من خلال فريق التدخل السريع في المدرسة، مشددة على ضرورة التواصل مع ولي الأمر في أي طارئ قد يحدث، لا سمح الله.



وأوضحت المصادر انه لأول مرة منذ ما يقارب 12 عاما يكون دوام الطلبة حضوريا وكاملا في شهر رمضان الفضيل باستثناء فترة الاختبارات، مشيرة إلى أهمية أخذ ذلك بعين الاعتبار.