ثمن الشيخ فيصل الحمود الجهد والعطاء الكبيرين لدور الإعلام الفعال في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي، مشيدا في الوقت ذاته بالمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الاعلام الكويتي ودوره في ابراز الوجه المشرق للكويت.



وأشار الشيخ فيصل الحمود إلى اهمية الدور التنويري لوسائل الاعلام بمختلف أنواعها في مختلف المجالات.



وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة إعلامية بارزة تستقطب عددا كبيرا من فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر تأثيرا على المجتمعات بما يملكونه من طاقة وقابلية للتغيير.



وبين أن هذه الوسائل سلاح ذو حدين، لذا على جميع مستخدميها ونحن في هذه الأيام المباركة التوجه نحو الجانب الإيجابي حيث انها تمنح الإنسان الفرصة للتعبير عن نفسه واهتماماته ومشاركة أفكاره الإيجابية لخدمة المجتمع.